مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يتفقد دائرة الطوارئ والعمليات للمشاركة في تأمين الموسم الزراعي وعمليات الامن الداخلي

تفقد اللواء شرطة/ نصرالدين محمد عبدالعليم مدير شرطة إقليم النيل الازرق دائرة قوات الطوارئ والعمليات بمقرها جنوب الدمازين يرافقه مدراء الدوائر وعدد من الضباط وعند وصوله إستقبله مدير دائرة الطوارئ والعمليات العقيد شرطة/ زين العابدين البشير ابراهيم وإستمع الي تقرير عن سير العمل وإستعداد القوة لحفظ الأمن والإستقرار والمشاركة في عمليات الأمن الداخلي بجانب إكتمال كافة الترتيبات لتأمين الموسم الزراعي والحصاد وتأمين كافة الفعاليات والأنشطة والمواقع المهمة والمؤسسات الإستراتيجية بالإقليم وأشاد اللواء نصر الدين بالجهود الكبيرة والعمل المتواصل الذي تقوم به دائرة الطواريء والعمليات في عمليات الأمن الداخلي وتأمين الإقليم وحسم كافة الظواهر السالبة

كما تفقد أقسام وأفرع الإدارة ووعد بإزالة معوقات العمل وتوفير كافة الإحتياجات والمعينات التي تمكن القوة من الإضطلاع بواجباتها

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة وعلي ذات السياق

تفقد مدير شرطة الإقليم والوفد المرافق أحوال وسيرالعمل بقسم شرطة الدمازين جنوب وأوضاع المنتظرين وسير البلاغات والخدمات المقدمة للمواطن كما شدد علي ضرورة صغل التجربة بالاضطلاع والإلمام بالقوانين موجها بالإهتمام بالدور الإجتماعي وخلق علاقه متينة مع المجتمع المحلي بدائرة الإختصاص والتفاعل مع قضايا المجتمع .

المكتب الصحفي للشرطة