القضارف.. “الموارد الطبيعية الهائلة”.. صندوق الأحزمة الشجرية ومصدات الرياح

عُقد ظهر الثلاثاء بمقر الهيئة القومية للغابات بولاية القضارف، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق الأحزمة الشجرية ومصدات الرياح، برئاسة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية د. عمار عبد الله سليمان، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وناقش الاجتماع دور الصندوق في دعم جهود الاستزراع الشجري بنسبة 10% من المساحات الزراعية، وفقًا لما ينص عليه القانون، تعزيزًا لتنمية القطاع الغابي، والمحافظة على التوازن البيئي وصون الموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالولاية.

وقدّم مدير الصندوق، المهندس موسى أحمد موسى، تنويرًا شاملًا حول نشأة الصندوق وإسهاماته في إعادة الغطاء الشجري بالولاية، موضحًا تنفيذ نحو 105 آلاف فدان من الأحزمة الشجرية ضمن المشاريع المطرية.

كما استعرض أبرز التحديات التي تواجه أنشطة الصندوق، وفي مقدمتها التعديات على الأحزمة الشجرية.

وتناول الاجتماع عددًا من الرؤى الفنية والاستراتيجية لتعزيز أداء الصندوق مستقبلًا، مع التأكيد على ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج المدرجة ضمن خطة العام الجاري في مواعيدها المحددة.

وأكد د. عمار عبد الله سليمان أهمية استغلال الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها ولاية القضارف بشكل أمثل، مشددًا على ضرورة تفعيل القوانين البيئية وإحكام آليات الحماية والرقابة، إضافة إلى تناول آثار التغير المناخي وانعكاساته على البيئة.