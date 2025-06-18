الخرطوم.. حملة كبرى لإزالة العشوائيات وفتح امتداد شارع إفريقيا مع السوق المركزي

نفذت السلطات بمحلية الخرطوم حملة كبرى لإزالة العشوائيات والرواكيب والأنشطة غير المنظمة بامتداد شارع إفريقيا شرق السوق المركزي، وذلك ضمن خطة المحلية الرامية لإزالة التعديات على الشارع العام وتنظيم الحركة المرورية.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، الأستاذ عبد المنعم البشير، خلال تدشينه انطلاق الحملة من صينية السوق المركزي، أن الحملة تهدف إلى فتح الشوارع الرئيسية من جميع المخالفات الهندسية والبيئية، وإعادة تنظيم الأسواق، وحظر الأنشطة العشوائية، إلى جانب تعزيز الصحة العامة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.