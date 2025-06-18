والي الشمالية يشيد بدور جهاز المخابرات العامة في معركة الكرامة

اشاد والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم بدور جهاز المخابرات العامة في معركة الكرامة، وافشال مخططات الميليشيا المتمردة ومعاونيها والتي استهدفت الدولة السودانية.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء وفد صندوق التكافل الإجتماعي لمتقاعدي جهاز المخابرات العامة وتلقى والي الولاية تنويراََ حول اهداف الصندوق وعضويته وانشطته وبرامجه.

وقال رئيس الوفد الفريق أمن عمر محمد عثمان أن الوفد قدم التهاني لوالي الشمالية بمناسبة تكليفه من قيادة الدولة لتولي مهام والي الولاية، وأكد جاهزية الصندوق للمساهمة في معركة الكرامة.

وأشار إلى ان والي الولاية إستمع لافادات من أعضاء الوفد وأطمأن على الموقف الأمني في الولاية والجهود المبذولة لحمايتها.

سونا