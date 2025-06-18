تغطية 95% من محطات مياه مدني بالطاقة الشمسية وتحسين الشبكة الداخلية

أكد المهندس بدر الدين عبد الله عبد الوهاب، مدير هيئة مياه ولاية الجزيرة، استمرار جهود الهيئة في توفير مياه شرب نقية وصالحة لإنسان الولاية، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير في مشروعات الطاقة البديلة وتحسين البنية التحتية لشبكة المياه.

وأوضح عبد الوهاب في تصريح لـ(سونا) اكتمال تغطية 95% من محطات المياه بمدينة مدني بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إدخال طلمبات احتياطية بمحطة مياه مدني الرئيسية لاستخدامها في حالات الطوارئ، مثل عمليات التنظيف أو توقف الأحواض الترسيبية، بما يسهم في تشغيل المحطة بكامل طاقتها.

كما استعرض جهود الهيئة في تحسين شبكة المياه داخل مدينة مدني، من خلال إدخال خطوط جديدة، واستبدال مواسير الإسبستس القديمة بمواسير حديثة من نوع (HD)، إلى جانب معالجة الكسورات المتكررة للحد من هدر المياه.