سياسية

المدير الطبي لمركز الجميح: مقترح لإنشاء الصندوق الخيري للمحاليل الطبية للمركز والولاية

2025/06/18
dongola 2121
دنقلا - شمال السودان
التقى والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم يوم الثلاثاء، المدير الطبي لمركز الجميح لأمراض وغسيل الكلى د. مصطفى أحمد النور بحضور مدير عام وزراة الصحة بالولاية د. ساتي حسن ساتي والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا د. مكاوي الخير .
وبحث اللقاء المشاكل التي تواجه المركز وسبل إيجاد حلول لها ، وقال المدير الطبي لمركز الجميح لأمراض وغسيل الكلى د. مصطفى أحمد أن اللقاء ناقش المعوقات التي تواجه المركز خاصةََ نقص الأدوية والمحاليل .
وأضاف ان اللقاء ناقش مقترح لإنشاء الصندوق الخيري للمحاليل الطبية للمركز والولاية، وشدد على ضرورة تسليط الضو على قضايا المركز ومرضى الكلى واحتياجاتهم .
واوضح أن والي الشمالية أبدى إستجابة كبيرة لمقترح لإنشاء صندوق خيري للمحاليل الطبية للمركز والولاية مؤكدا الاهتمام بتوفير احتياجات مراكز غسيل الكلى بالولاية.
سونا

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