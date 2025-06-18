المدير الطبي لمركز الجميح: مقترح لإنشاء الصندوق الخيري للمحاليل الطبية للمركز والولاية

التقى والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم يوم الثلاثاء، المدير الطبي لمركز الجميح لأمراض وغسيل الكلى د. مصطفى أحمد النور بحضور مدير عام وزراة الصحة بالولاية د. ساتي حسن ساتي والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا د. مكاوي الخير .

وبحث اللقاء المشاكل التي تواجه المركز وسبل إيجاد حلول لها ، وقال المدير الطبي لمركز الجميح لأمراض وغسيل الكلى د. مصطفى أحمد أن اللقاء ناقش المعوقات التي تواجه المركز خاصةََ نقص الأدوية والمحاليل .

وأضاف ان اللقاء ناقش مقترح لإنشاء الصندوق الخيري للمحاليل الطبية للمركز والولاية، وشدد على ضرورة تسليط الضو على قضايا المركز ومرضى الكلى واحتياجاتهم .