مايا دياب بـ”لوك” غريب وجريء باللون الأبيض – صورة

كعادتها في كسر التوقعات ومزج الجرأة بالفن، ظهرت النجمة مايا دياب بإطلالة غريبة ومبهرة في الوقت ذاته، خطفت بها الأنظار وأثارت الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. فالإطلالة لم تكن مجرد خيار جمالي، بل لوحة فنية متكاملة، مليئة بالتفاصيل غير المألوفة.

اختارت مايا الأبيض كلون أساسي لإطلالتها، حيث تألقت بتصميم لافت مفتوح عند الصدر من توقيع أحمد الفزايري، يتّسم بأسلوب “الزمزمات” (الدرابيه المزموم)، مما أضفى لمسة درامية على الإطلالة وجعل الفنانة تبدو كأنها خرجت من عرض أزياء مستقبلي أو من مشهد سينمائي فانتازي.

أما العنصر الأكثر لفتاً للأنظار، فكان الوشاح الأبيض الذي لفّته مايا حول رأسها وعنقها بأسلوب ريترو مستوحى من حقبة الخمسينيات، وأضافت إليه بروش ذهبياً كبيراً، ما أضفى لمسة فخامة توازن غرابة التصميم مع رقي التفاصيل.

لم تكتفِ مايا بذلك، بل أضافت قبّعة مستديرة صغيرة زادت من الطابع الغامض والمسرحي للإطلالة، في حين جاء مكياجها بتدرّجات ترابية دافئة أبرزت ملامحها، مع لمسة جريئة على العينين حيث زيّنتها بحبيبات من الستراس اللامعة، مما عزز من الطابع الدرامي والجريء للمظهر.

لكن المفاجأة الكبرى كانت في التفاصيل الفنية التي أحاطت بوجهها: أيادٍ إضافية، ذات أظافر طويلة جداً مطلية باللون الأسود، تلتفّ حول وجهها بشكل يثير الدهشة، وكأنها تعانقها أو تحاصرها، مما فتح المجال للكثير من التفسيرات الرمزية والإبداعية، وجعل من الإطلالة مادة دسمة للتحليل والتفاعل.

إطلالة مايا دياب هذه ليست مجرد اختيار غريب، بل تجسيد لهويتها الفنية الجريئة التي تخرج عن المألوف، وتؤكد دوماً أنها لا تخشى التجديد ولا تخاف من استفزاز الذوق العام بأسلوب بصري مختلف، يضعها في مصاف النجمات اللواتي يحوّلن الموضة إلى مساحة تعبير فني حقيقي.

مجلة لها