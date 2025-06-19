“أنا بكح بطلع ترند” .. سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها وطريقة تعاملها مع الانتقادات – فيديو

حلّت الفنانة سمية الخشاب ضيفةً على برنامج “الفصول الأربعة”، الذي يقدّمه الإعلامي علي ياسين على قناة “الجديد” اللبنانية، حيث كشفت عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول زواجها في الفترة الأخيرة، وطريقة تعاملها مع الانتقادات التي تطاولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت سمية خلال الحلقة أنها لا تهتم بالانتقادات ولا تلتفت إليها، مشيرةً الى أنها إذا تحدثت في أي شيء فستتصدر “الترند”، وقالت: “أنا بكح بطلع ترند ومش فاضية للانتقادات ولا بنزعج منها ولا بلتفت لها… ومش مستنية تتر علشان يتكتب فيه اسمي”.

وعن الشائعات التي تطاولها بين الحين والآخر حول زواجها، أكدت الخشّاب أنها تعيش في سلام نفسي أو ما سمّته “المرحلة الملكية”، مضيفةً: “بيطلّعوا عليا دايماً إني تزوجت… ولكن أنا مش حابّة الخطوة دلوقتي وشايفة إني عايشة في المرحلة الملكية”.

وعن مواصفات الرجل بالنسبة إليها، قالت: “الرجل بالنسبالي لازم يكون راجل شكلاً وموضوعاً مش وقت الأزمات يسيبني ويمشي، وده اللي المفروض يحصل ولكن قليل لما بنشوف هذه النوعية من الرجال”.

يُذكر أن سمية الخشاب شاركت في موسم رمضان الماضي في المسلسل الخليجي “أم 44″، وضم العمل في بطولته كلًا من: هدى الخطيب، جومانا مراد، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، فاطمة الصفي، لولوة الملا، عبير أحمد، وهو من كتابة هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح.

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