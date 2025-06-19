“حلحلة كافة العقبات التي تواجه الكليات”.. وكيل جامعة كردفان يتفقد مجمع كلية التربية ومركز دراسات السلام والتنمية

من جانبه قدم وكيل الجامعة التهاني لكل الأساتذة والعاملين بمناسبة عيد الأضحي المبارك وأبان أن عيد الأضحى مناسبة دينية عظيمة تتسامى فيها روح المحبة والتسامح والأخاء والقيم الأنسانية النبيلة متمنيآ ان ينعاد على الجميع والبلاد أكثر أمنآ وأستقرارآ .