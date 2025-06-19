سياسية
“حلحلة كافة العقبات التي تواجه الكليات”.. وكيل جامعة كردفان يتفقد مجمع كلية التربية ومركز دراسات السلام والتنمية
تفقد الدكتور عثمان السيد عدلان وكيل جامعة كردفان برفقة الدكتور حيدر احمد علي عميد شؤون الطلاب والدكتور مجذوب السيد والدكتور منتصر حامد مدير مركز دراسات السلام والتنمية والدكتورة أمل خليل نائب مدير مركز دراسات السلام تفقدوا مجمع كلية التربية ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة كردفان .
من جانبه قدم وكيل الجامعة التهاني لكل الأساتذة والعاملين بمناسبة عيد الأضحي المبارك وأبان أن عيد الأضحى مناسبة دينية عظيمة تتسامى فيها روح المحبة والتسامح والأخاء والقيم الأنسانية النبيلة متمنيآ ان ينعاد على الجميع والبلاد أكثر أمنآ وأستقرارآ .
وأكد الدكتور عثمان السيد وكيل الجامعة علي أستقرار العملية التعليمية مبينآ ان إدارة الجامعة تسعى لإنجاح كل الخطط الموضوعة .
وأشار لسعي إدارته لحلحلة كافة العقبات التي تواجه الكليات والمراكز داعيآ الجميع للعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحه العامة على الخاصة.
سونا