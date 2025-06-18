بعثة الحج العسكرية تكرم القنصل العام للسودان وأمين مجلس الحج والعمرة

احتفلت القوات المسلحة السودانية ممثلة ً في رئيس وأعضاء بعثة الحج العسكرية 1446 هجرية برئاسة اللواء الركن أحمدان محمد خير أمس بالقنصلية العامة بجدة بتكريم السفير كمال علي عثمان القنصل العام للسودان بجدة وسامي الرشيد الأمين العام لمجلس الحج والعمرة والدكتور عبدالعزيز الصادق محمد الملحق الإداري للحج والعمرة بالمملكة العربية السعوديه،

بحضور اللواء الركن مأمون عبدالرؤوف المدير العام للتوجيه المعنوي وعدد من قادة القوات المسلحة والقيادات العسكرية الأخرى والمدنية وعدد من المسوولبن بالقنصلية.

وشمل التكريم الاستاذ المهندس عمر عزالدين مسؤول المسار الالكتروني .

وتحدث العقيد الركن أحمد يوسف رئيس مكتب الارتباط العسكري بجدة خلال الاحتفال عن عظمة اللقاء وتقدير المكرمين شاكراً ومُحيياً مجهودات رئيس البعثة العسكرية والقنصل العام السفير كمال علي وطاقم مكتب شؤون حجاج السودان على المجهودات التي بذلت في إكمال اجراءات البعثة العسكرية.

وأوضح القنصل كمال أن هذا النجاح وفاءا لما قامت به القوات المسلحة في معركة الكرامة وتقديرا لأسر الشهداء وأكد أن وجود البعثة العسكرية في الحج رسالة واضحة لكل العالم بأن السودان رغم الظروف الحالية التي يمر بها قادر على الأداء والوجود والعطاء في هذا المحفل الاسلامي الجامع.

كما اكد على اهمية البدء في اجراءات الحج باكرا لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز الصادق الملحق الاداري للحج والعمرة بالمملكة بأن أسر الشهداء هم محل تقدير ومحل فخر واعتزاز لما قدمت بأعز ما لديها وقدموا أرواحهم فداء ً من أجل السودان الحبيب .