“تسهيل الحياة اليومية للمواطنين.. محلية دنقلا تدشن حملة إزالة التشوهات من الشوارع الرئيسية

في إطار جهود تنظيم الأسواق وإزالة التشوهات، قامت محلية دنقلا متمثلة في وحدة دنقلا الإدارية بتدشين حملة لإزالة الأنقاض والتشوهات المعيقة لحركة المرور بسوق المدينة .

وتأتي الحملة في إطار تحسين المظهر الجمالي للمدينة وتسهيل حركة المرور وذلك برعاية المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع وإشراف ميداني من مدير وحدة دنقلا الإدارية الأستاذ نزار صابر عبد المجيد والمقدم شرطة شهاب نور الدين وأفراد شرطة المرور وتيم المخالفات.

وتمت الإستعانة بالآليات لإزالة الأنقاض والمعوقات من جانبي الشوارع الرئيسة بالسوق .

وأكد مدير وحدة دنقلا الإدارية في تصريح (لسونا) أن الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وإزالة التشوهات التي تعيق حركة المرور وتؤثر على المظهر الجمالي للمدينة .

وأشار إلي أن الحملة ستتواصل خلال الأيام القادمة لتغطي بقية شوارع المدينة لتحقيق الأهداف المرجوة .