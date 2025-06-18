الف مرتبة طبية وأدوية طوارئ لصحة الجزيرة

دشن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح اليوم بمباني إدارة العلاج المجاني بمدني الدفعة الأولي من المراتب الطبية كانت قد تعاقدت عليها حكومة الولاية مع مجموعة شركة جياد بعدد ألف مرتبة من جملة 5 آلاف مرتبة إضافة لتدشين الشحنة الأولى من أدوية الطوارئ المقدمة من منظمة اليونسيف .

من جانبه أعلن الوالي أن برامج الصحة من أولويات حكومته وان صحة وسلامة المواطن خط أحمر مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إستمرار وصول المراتب الطبية وأدوية الطوارئ والأجهزة والمعدات لتعود مدني المرجع الأول لتقديم الخدمات الطبية والصحية بالبلاد مشيداً وشاكرا التعامل الحسن مع شركات جياد ومنظمة اليونسيف في دعم ومساندة جهود حكومة الولاية لإستعادة النظام الصحي.

فيما أشاد الدكتور طارق عباس العجوة مساعد مدير عام وزارة الصحة بجهود حكومة الولاية ودعمها اللامحدود للقطاع الصحي وقال إن الأيام المقبلة ستشهد وصول أسرة وأجهزة طبية لاستعادة الخدمات الطبية والصحية .

وكشف المهندس صلاح الدين الطيب ممثل شركة جياد

عن الشراكة القوية مع حكومة الولاية في توفير الإجلاس المدرسي والمراتب الطبية للمستشفيات والمرافق الصحية بالولاية .

وأوضح الأستاذ خالد إسماعيل محمد مسؤول التغذية بمنظمة اليونسيف لولايتي الجزيرة والخرطوم أن الشحنة الأولى عبارة عن أدوية طوارئ مجدداً إلتزام منظمة اليونيسيف لسد النقص وتقديم الدعم اللوجيستي لوزارة الصحة بالولاية.

وكشف عن إيصال التغذية ل124 مركزاً بالولاية وأكد وقوف ودعم منظمة اليونيسيف لوزارة الصحة بالولاية لمواجهة كل التحديات وسد النواقص.

وأكدت الأستاذة أميرة بخيت يوسف مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية أن وصول الدفعة الأولى من الأدوية المقدمة من اليونسيف سيسد الفجوة في العلاج بالولاية وكشفت عن وصول كميات مقدرة من أدوية وعلاجات الكوليرا .

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