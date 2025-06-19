هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم تشرع في نظافة وتهيئة بيئة العمل في جميع فروعها بالولاية

شرعت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم ومنذ اليوم الأول للدوام ومزاولة العمل شرعت في نظافة وتهيئة بيئة العمل بمواقع وأفرع الهيئة بالولاية انفاذا لموجهات وقرار والي ولاية الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة والخاص بإنهاء إجازة العاملين بالولاية.

وتم اليوم الأربعاء وبحضور المهندس خليفة خليل مدير الإدارة العامة للصيانة والورش بالهيئة وعدد من العاملين تمت نظافة وتهيئة بيئة العمل بالورشة المركزية لآليات ومعدات الهيئة .