العون الإنساني بالشمالية وبرنامج الغذاء العالمي يستعرضان خطط التدخل الحالية والمستقبلية

واستعرض المفوض خلال لقائه بمكتبه الاربعاء مع وفد برنامج الغذاء العالمي، خطط البرنامج في جهود التنسيق وتعزيز العمل الإنساني والطوعي في مجال الأغذية والزراعة كما تناول اللقاء تحركات البرنامج في إطار النقل والتخزين والترحيل والعبور وتوزيع المعينات على المجتمعات المستهدفة.

وأكد الوصول لصيغة عمل مشتركة في مجالات تخزين الأغذية والوقود، وتوسيع المواعين التخزينية، وتمكين برنامج الغذاء العالمي من أداء دوره بصورة طبيعية باعتباره أحد المنظمات الدولية النشطة بالولاية والسودان، مشيرا إلى تدخلات في الفترة الحالية، متمثلة في إسناد طلاب دارفور الذين سيجلسون لاداء إمتحانات الشهادة السودانية للعام 2024م وتوفير الغذاء للمبعدين عن منطقة المثلث جراء اعتداءات المليشيا المتمردة على منطقة المثلث الحدودية، وغيرها من الجهود والتدخلات الإنسانية.

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