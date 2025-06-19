سنار .. تفعيل أنظمة الإنذار المبكر

نظمت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار، بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، صباح الاربعاء الملتقى المناخي الأول تحت شعار “موسم الكرامة الزراعي المبني على أسس علمية” وذلك بقاعة المجلس التشريعي بسنجة.

وأكد البروفيسور محمد أحمد صباح الخير، ممثل الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، أن هذا الملتقى يمثل نقطة حيوية للإنذار المبكر ووضع استراتيجيات مرنة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وتأثير الحرب على المجتمعات.

وأشار إلى سعي الهيئة لتعزيز الشراكات وإدارة المعرفة مع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى بناء القدرات للحصول على معلومات مناخية دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة.

من جانبه، عبر المدير التنفيذي لمحلية سنجة، ناصر عبد الله ناصر، عن سعادته بانعقاد هذا الملتقى الهام في رئاسة المحلية، مشددًا على أهميته في تحقيق الاستقرار المستقبلي.

وثمن ناصر جهود والي سنار في ملف الزراعة للنهوض بها ، مؤكدًا على أهمية ملف الزراعة كسبيل لخلاص المواطن.

بدوره، رحب وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية، المهندس الزراعي الهادي الصادق، بمبادرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية لإقامة هذا الملتقى بولاية سنار.

وأوضح أن أهمية المنتدى القصوى تكمن في الحاجة الملحة لرفع الإنتاجية، مشيرًا إلى أن سياسة الولاية ركزت على الموسم الزراعي (2025) بعد انتهاء الحرب، وقال إن الدولة بحاجة ماسة للتدخل في هذا القطاع.

وأضاف أن الملتقى يأتي ضمن اهتمامات الوزارة، لمعالجة تدني الإنتاجية الناتجة عن تغير في مؤشرات المناخ.

وفي الجلسة الافتتاحية، أكد والي سنار أن الملتقى دليل قاطع على الوعي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، مما يتطلب من الجميع في مواقعهم رفع مستوى الوعي المؤسسي والمجتمعي، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، ورفع مستوى التوقعات لأي تغييرات مناخية.