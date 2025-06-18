كامل إدريس يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان والكويت

أكد رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان والكويت، معربًا عن حرص السودان على الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها في كافة الجوانب بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه ببورتسودان اليوم د. فھد مشاري الظفيري، سفير دولة الكويت الشقيقة لدى البلاد، حيث بحث اللقاء أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها.

وأشاد كامل إدريس بمواقف دولة الكويت الداعمة للسودان طوال فترة الحرب ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيرًا إلى أن العلاقات مع الكويت علاقات تاريخية

وأكد د. فهد في تصريحات صحفية وقوف الكويت قيادةً وشعبًا مع السودان في ظل الحرب الدائرة، مبديًا حرص بلاده على دفع كل ما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي أو الإقليمي مع السودان في المجالات كافة، معربًا عن دعم الكويت لرئيس الوزراء، وقال “نتمنى أن ينجح في مهمته التي نراها استثنائية ومهمة في تاريخ السودان” .