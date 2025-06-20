اكتمال الاستعدادات لانطلاق امتحانات طلاب جامعة أمدرمان الإسلامية السبت المقبل بالجزيرة

أعلن الدكتور عبيد إبراهيم أحمد علي رئيس لجنة امتحانات جامعة أم درمان الإسلامية بمركز مدني إنطلاقة الإمتحانات للطلاب والطالبات يوم السبت المقبل 21 من يونيو الجاري بمجمع النشيشيبة وكلية التربية حنتوب بجامعة الجزيرة .

واشار إلى أن الإمتحانات تستهدف 2 ألف طالبا وطالبة من كل كليات الجامعة إضافة لطلاب وطالبات فرع الجامعة بالمعيلق .

فيما أعلن الأستاذ تاج الدين موسى بخيت مقرر لجنة الإمتحانات عن إكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات من قاعات ومكاتب إدارية وسكن بالتنسيق مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب .