وكيل وزارة التربية والتعليم: حريصون على عدم حرمان أي طالب من الجلوس للامتحانات

ترأس الفريق أول شرطة حقوقى/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اليوم ببورتسودان إجتماع اللجان العليا لتأمين إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024 والتي تقرر قيامها في موعدها فى 29 يونيو 2025 إطمأن خلاله على الترتيبات الخاصة لقيام الإمتحانات.

من جانبه أكد الدكتور / أحمد خليفة عمر وكيل وزارة التربية والتعليم على إكتمال كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة لإنعقاد الإمتحانات بالداخل والخارج مضيفا أنهم حريصون على عدم حرمان اي طالب من الجلوس للامتحانات.