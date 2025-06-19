النائب العام يبحث مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف التعاون والتنسيق المشترك

إلتقى معالي النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور بالسفير، جورك لاوبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، الاربعاء، بقصر الأمم بجنيف، حيث تم استعراض آفاق وفرص التعاون والتنسيق بين السودان ومجلس حقوق الانسان.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة وفد السودان في أعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف برئاسة النائب العام.

وقدم مولانا طيفور شرحاً حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خاصة فيما يلي مجهودات اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني الرامية لترسيخ العدالة وحكم القانون، والمساءلة، ومكافحة الافلات من العقاب.

وقدم طيفور تلخيصا حول الدعاوى التي تم تقييدها والتي تمت احالتها للقضاء والتي تم الفصل فيها وانتشار النيابة العامة والشرطة في كل المناطق التي تم دحر المليشيا المتمردة منها الأمر الذي انعكس ايجابا على عدد الإنتهاكات التي تم التبليغ عنها.

وأكد النائب العام رغبة السودان في التعاون مع آليات حقوق الإنسان وكذلك مع منظمات المجتمع المدني في مجالات التوعية والتبليغ عن الإنتهاكات بهدف تجاوز الوصمة الإجتماعية في بلاغات العنف الجنسي والإغتصاب والتأكيد على تسهيل الوصول للعدالة دون عوائق.

وسلم النسخة الإنجليزية للتقرير المرحلي الثالث للجنة الوطنية للتحقيق لرئيس مجلس حقوق الإنسان.

من جانبه رحب رئيس مجلس حقوق الإنسان بتعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان، معربًا عن تقديره لمشاركة النائب العام في أعمال المجلس الأمر الذي يؤكد حرص السودان علي التفاعل مع آليات حقوق الإنسان.