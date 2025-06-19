إعادة تشغيل نظام الأسيكودا بالحظيرة الجمركية بجمارك ولاية الجزيرة إستعداداً لإنطلاق العمل الجمركي

تمت إعادة تشغيل نظام الأسيكودا بالحظيرة الجمركية بحمارك ولاية الجزيرة (حنتوب)، وذلك إستعداداً لإنطلاق العمل الجمركي الرسمي بالحظيرة خلال الفترة القادمة في إطار جهود قوات الجمارك نحو تعزيز البنية التقنية وتوسيع مظلة التحول الرقمي .

وجاءت هذه الخطوة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة العليا لقوات الجمارك، تأكيداً لحرص القيادة على رفع كفاءة الأداء في كافة مواقع العمل الجمركي.

وشملت عملية التأهيل صيانة الحظيرة الجمركية والمولد الكهربائي لضمان الإستقرار وتوفير الأجهزة والمعدات التقنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للإمداد والمشتريات بالإضافة لمراجعة وتحسين خدمة الإنترنت والربط الشبكي بالتعاون مع شركة سوداني بما يضمن كفاءة تشغيل نظام الأسيكودا.

وأكد العميد شرطة البشير عيسى البشير مدير دائرة جمارك ولاية الجزيرة، أن إعادة التأهيل و تشغيل النظام تمثل خطوة متقدمة في اتجاه بدء العمل الفعلي بالحظيرة، مشيراً إلى أن النظام يُعد الأساس في تنفيذ كل المعاملات والإجراءات الجمركية الحديثة ويقوم بتسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.

من جانبه أوضح العميد شرطة أنور محمد عبد الله مدير الحظيرة الجمركية، أن الإستعدادات التقنية واللوجستية اكتملت تماماً، وأن الحظيرة مستعدة لتقديم خدماتها الجمركية وفق أحدث النظم المعتمدة.