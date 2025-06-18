“تخريج الأحفاد” .. سفير السودان بالقاهرة ومحافظ مرسى مطروح يشهدان تخريج طالبات كلية الطب بجامعة الأحفاد في مدينة العلمين

شهد سعادة الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، والسيد اللواء أركان حرب / خالد شعيب – محافظ مرسي مطروح، وسعادة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبدالغفار – رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، حفل تخريج طالبات الدفعة 28 من كلية الطب بجامعة الأحفاد واللائي أكملن دراستهن في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين.

وشرف حفل التخريج السيد الفريق ركن/ ياسر محمد عثمان – مدير عام الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية بجمهورية السودان، على هامش زيارته إلى جمهورية مصر العربية وتفقده سبل تعزيز فرص التعاون مع مختلف المؤسسات المختصة.

كما حضر الحفل كل من الدكتور / عاصم أحمد حسن المستشار الثقافي – بالسفارة السودانية بالقاهرة، والدكتور/ خضر فيصل ابوبكر – المستشار الطبي بالسفارة السودانية بالقاهرة، بجانب حضور رفيع المستوى من مساعدي رئيس وعمداء الكليات بالأكاديمية في مقدمتهم الاستاذ الدكتور ياسر السنباطي – نائب مدير الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، والدكتور محمد هشام – عميد كلية الطب بالأكاديمية بالعلمين، والوزير المفوض / محمد خير عبدالقادر- مستشار مدير الأكاديمية، وعدد من مديري الإدارات وعمداء الكليات بالجامعة، وحضور قيادة جامعة الاحفاد ممثلة في كل من البروفيسور/ قاسم بدري – رئيس جامعة الأحفاد للبنات ، والدكتورة/ آمنه بدري – مساعد رئيس الجامعة والدكتورة/ إيناس عزيز – عميد كلية الطب وعدد من الأكاديميين من الجامعة والأكاديمية.

وفي كلمته، عبر السفير عماد عدوي عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفال، وبالتواجد في مدينة العلمين وما تمثله من رمزية لقوة واصرار الشخصية المصرية والرغبة في البناء والتنمية. ووجه السفير عدوي التهنئة لمعالي محافظ مرسى مطروح ومنتسبي المحافظة على الإنجازات والمشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها المدينة، وتمكنها من جذب الانتباه الاقليمي والدولي.

وجدد السفير عدوي تقدير السودان للدور الفاعل الذي تضطلع به الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كاحد روافع العمل العربي المشترك ، مشيداً بجهود سعادة الاستاذ الدكتور / اسماعيل عبدالغفار – رئيس الاكاديمية. وطاقم عمله في التسهيلات الكبيرة التي قدمت للطلاب والطالبات السودانيين طيلة السنوات الماضية وتحديدا خلال الفترة الأخيرة.

وعبر السفير عدوي عن تقدير السودان لقيادة الاكاديمية، و انفتاحها الكبير في التعاون مع جامعة الأحفاد وسائر الجامعات السودانية للحفاظ على مستقبل الطلاب وعدم تأثر دراساتهم بالظرف الراهن.

ووجه السفير عدوي التهنئة والشكر للطالبات الخريجات على جهودهم المبذولة وحرصهم على تكبد جهد السفر خارج الوطن الحبيب، والتواجد بمدينة العلمين، مشددا على دورهم كسواعد بناء للسودان الجديد سودان ما بعد الحرب، مؤكدا على اعتزازه بجامعة الأحفاد وقيادتها ممثلة في البروفيسور / قاسم بدري.

وثمن السفير عدوي دور الآباء والأمهات، مؤكدا أنهم الابطال الحقيقيين الذين جابهوا مختلف الصعاب لتوفير المناخ الملائم لضمان مستقبل افضل لابنائهم.

وفي ختام كلمته، وجه السفير عدوي جملة من الرسائل للطالبات ، تلخصت في التأكيد على حصولهم على كافة التأهيل الاساسي اللازم لضمان تحملهن لمسؤولياتهن كسواعد بناء للسودان في المستقبل القريب. وشدد السفير عدوي على تطلع الوطن لخدمات أبنائه وبناته بكل جد وتفان واخلاص. داعيا الطالبات على ضرورة مواصلة الاطلاع ومواصلة القراءة، و مزيدا من التحصيل .

واكد السفير عدوي ان الدراسات الطبية هي امانة في المقام الاول، مطالبا الخريجات بمراعاة اخلاق وقواعد المهنة، والمنافسة في أسواق العمل، مؤكدا ثقته في ان مستقبل السودان مشرق، وان إسهاماته في العلوم بمحيطه العربي والافريقي لن تنقطع ابدا.