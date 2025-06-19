“تم ترحيل 4.5 ألف مقيم غير شرعي”.. الجزيرة: حصر اكثر من مائة شخص من دولة جنوب السودان توطئة لترحيلهم

أكملت لجنة حصر الأجانب بولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ ياسر خضر نصار مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية رئيس اللجنة صباح اليوم حصر 111 من مواطني دولة جنوب السودان توطئة لترحيلهم لمعبر جودة الحدودي بولاية النيل الأبيض ضمن برنامج العودة الطوعية وذلك استكمالاً للجهود السابقة التي بذلتها حكومة ولاية الجزيرة تجاه ترحيل الأجانب حيث تم ترحيل 4.5 ألف مقيم غير شرعي.

من جانبه أكد مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية نجاح الحملة رغم التحديات التي واجهت اللجنة في تجميع المرحلين وتوفير الحماية والوجبات الغذائية لهم .