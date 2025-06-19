“مجتمع خال من الجريمة”.. تدشين أسبوع محاربة الظواهر السالبة بشرطة ولاية القضارف

دشنت شرطة ولاية القضارف صباح الاربعاء فعاليات أسبوع محاربة الظواهر السالبة تحت شعار “أمنك مسؤوليتنا والطمأنينة حقك” في خطوة نوعية تعكس اهتمام ولاية القضارف بالأمن المجتمعي والاستقرار وذلك برعاية كريمة من الفريق ركن محمد أحمد حسن والي ولاية القضارف وإشراف مباشر من السيد اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف.

شهدت مراسم التدشين مشاركة واسعة من قوة مشتركة تمثل كافة الأجهزة النظامية بالولاية في صورة تعكس التكامل المؤسسي والتنسيق الأمني الموحّد والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الولاية.

وأكد اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد أحمد في كلمته خلال حفل التدشين اكد ان أسبوع محاربة الظواهر السالبة يأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إزالة المهددات الأمنية وتعزيز الطمأنينة وسط المواطنين. مشيراً إلى أن مشاركة جميع الأجهزة النظامية في هذه المبادرة تعكس جدية الدولة في التصدي لكافة أشكال الانفلات والسلوكيات المخالفة للقانون.

وأضاف سيادته أن الهدف الأساسي من هذا الأسبوع يتمثل في بناء مجتمع خال من الجريمة من خلال العمل المشترك ونشر الوعي ورفع الحس الأمني لدى المواطن إلى جانب الحملات الميدانية الاستباقية التي ستنطلق في جميع محليات الولاية.