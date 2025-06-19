ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟

تفاعلت الصحف والمواقع العالمية مع سقوط ريال مدريد في فخ التعادل مع الهلال السعودي في مستهل مشوار الفريقين في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وتقدم ريال بهدف اللاعب الشاب غونزالو غارسيا في الدقيقة 34، قبل أن يقتنص البرتغالي روبن نيفيز هدف التعادل في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وأضاع ريال فرصة تحقيق النقاط الثلاث بعدما أهدر الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ركلة جزاء تصدى لها ببراعة المغربي المتألق ياسين بونو.

صحيفة “MARCA” الإسبانية كتبت في عنوان رئيسي:”خيبة أمل”، مضيفة : “تعثر ريال مدريد في أول مباراة له في كأس العالم للأندية. انتهت مشاركة تشابي ألونسو الأولى بتعادل متواضع أمام الهلال، وسيتعين عليه بذل قصارى جهده ضد باتشوكا إذا أراد البقاء في المنافسة”.

صحيفة “Mundodeportivo” كتبت: “ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو يبدأ بتعادل متواضع أمام الهلال”.

وتحدثت إذاعة “RMC” عن فشل ريال مدريد في أول مباراة له في كأس العالم للأندية، مشيرة أن تشابي ألونسو في أول مباراة له على دكة بدلاء ريال مدريد، لم يحقق معه الفريق سوى التعادل أمام الهلال السعودي.

وأشادت شبكة “ESPN” بتألق ياسين بونو بعد تصديه الرائع لركلة جزاء فيديريكو فالفيردي في الوقت بدل الضائع، وقيادة الهلال إلى تحقيق نتيجة كبيرة ضد عملاق أوروبا.

الشرق