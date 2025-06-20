ثقافة وفنون

ياسمين صبري تخطف الأنظار بأجدد إطلالتها.. شاهد

2025/06/20
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة كاجوال بسيطة، واعتمدت على لوك ميك اب يبرز جمالها مع أكسسوارات أنيقة.

أحدث أعمال ياسمين صبري

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

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صدى البلد

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