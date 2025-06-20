“آدم تامر حسني” .. بسمة بوسيل تطمئن الجمهور على حالة نجلها: “لسه في مرحلة العلاج.. بس أحسن كتير”

طمأنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ومحبيها على الحالة الصحية لنجلها “آدم”، مؤكدة أنه تجاوز المرحلة الحرجة، وأن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا، رغم استمراره في تلقي العلاج.

وظهرت بسمة في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وجهت من خلاله الشكر لكل من دعمها وسأل عنها، قائلة:”شكرًا لكل الناس اللي سألت على آدم ودعت له، هو لسه في مرحلة العلاج، يعني لسه محتاج دعواتكم.. بس هو أحسن بكتير الحمد لله”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والمحبين مع الفيديو، معبرين عن دعمهم لبسمة ودعواتهم بالشفاء العاجل لنجلها.

وحرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله “آدم”، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.

وقال تامر حسني في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير”.

وأضاف :”دايمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم”.

صدى البلد