سياسية
الإدارة العامة للمرور تشرع في سحب المركبات من الشوارع العامة بمحلية أمبدة
بدأت صباح الخميس بمحلية أمبدة عملية سحب المركبات من الشوارع العامة عبر لجنة مختصة تم تشكيلها بواسطة السيد الوالي ، وذلك برئاسة المدير التنفيذي لمحلية أمبدة ومقررية ممثل الادارة العامة للمرور.
اللواء شرطة البكري عبدالرحيم أبو حراز مدير الإدارة العامة للمرور المكلف وقف علي عملية السحب بموقع الحجز وأكد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الإدارة لضمان انسياب الحركة المرورية، وتعزيز مظهر المدينة العام، ومنع التكدس المروري الناتج عن وجود مركبات معطوبةو غير صالحة بالساحات والطرقات
وقد تم تنفيذ العملية بحضور الأستاذ ابوالقاسم ادم الطاهر المدير التنفيذي لمحلية أمبدة، والعقيد شرطة صلاح الخير آدم ممثل الإدارة العامة للمرور، حيث وقفوا ميدانيًا على مراحل التنفيذ والضوابط المتبعة في عمليات السحب.
وستقوم اللجنة بنشر الكشوفات الرسمية بأسماء المركبات التي تم سحبها بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالفحص والتصنيف والتوثيق.
وتدعو الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى مراجعة الكشوفات فور إعلانها، والتعاون في تسهيل مهام اللجنة حفاظًا على السلامة المرورية وتحقيق المصلحة العامة.
المكتب الصحفي للشرطة