د. فاروق يوجه بإستمرار عمليات تقييم الحزمة الطبية الإضافية

وجه المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم باستمرار عمليات تقييم ومتابعة تقديم الخدمة الطبية الإضافية للمشتركين.

واثنى خلال اجتماع غرفة رئاسة الصندوق، الخميس، على النجاح الكبير الذي حققته الحزمة وتنفيذ مراحلها.

وشدد د. نور الدائم على أهمية التوسع فى شبكة تقديم الخدمات والمشتركين.

ونبه المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي للمردود الايجابي للحزمة الاضافية من خلال اسهامها في توطين الخدمات النوعية بالولايات وتحسين مراكز التأمين الصحي المباشرة التي تقدم الحزمة الإضافية على امتداد السودان.