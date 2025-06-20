وزارة الصحة بالقضارف تدشّن دفعة جديدة من العلاج المجاني

دشن د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف والوزير المكلّف، الخميس، بمباني الوزارة، دفعة جديدة من العلاج المجاني المقدم من منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ضمن حزم الأدوية الأساسية الطارئة المنقذة للحياة، وذلك بحضور ممثلين من إدارات الطب العلاجي والصيدلة والسموم، والمجلس القومي للأدوية والسموم.

وأشاد الوزير بالشراكة الذكية والمستمرة مع منظمة الإغاثة الإسلامية في دعم القطاع الصحي ومساهمتها في تجاوز التحديات المتعلقة بنقص الإمداد الدوائي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تجاوز الكثير من العقبات.

وأوضح د. أحمد الأمين أن حزمة الأدوية تغطي أربع مستشفيات رئيسية هي القضارف التعليمي ،النساء والتوليد محمد وسيد الخبير، ومستشفى دوكة، وتحتوي على 29 صنفًا من الأدوية، بتكلفة تجاوزت 41 مليون جنيه سوداني، مستهدفة الفئات الفقيرة والأكثر حوجة، من خلال تنسيق مثمر بين المنظمة والإدارات الفنية المختصة بالوزارة.

كما عبّر عن شكره للمنظمة لجهودها في معالجة وإيواء النازحين ودعم النظام الصحي، منوّهًا إلى أهمية تعميم التجربة على بقية مستشفيات الولاية لتحقيق أثر إيجابي ملموس في صحة المواطنين.

من جانبه أوضح الأستاذ الطاهر إمام مدير مكتب منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم بالقضارف أن هذه الحملة تأتي بدعم من مكتب المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية لتوفير الاحتياجات الأساسية من الأدوية المنقذة للحياة، معرباً عن أمله أن تصل هذه الأدوية للفئات المستحقة من خلال المتابعة الدقيقة.