والي سنار يقرع الجرس إيذاناً ببدء امتحانات المرحلة المتوسطة بمدرسة مكوار المتوسطة بنات

وشكر الوالي المعلمين والقوات المسلحة والامن والمخابرات لما بذلوه من جهود لتوفير الامن والامان بالولاية وقال إن المجهود الذي بذله المعلمون يدل على تفاني المعلم وإعطاء كل ما عنده رغم افتقاره للكثير .