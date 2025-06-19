سياسية
والي سنار يقرع الجرس إيذاناً ببدء امتحانات المرحلة المتوسطة بمدرسة مكوار المتوسطة بنات
قرع والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد الجرس بمدرسة مكوار المتوسطة بمحلية سنار إيذاناً ببدء امتحانات المرحلة المتوسطة بولاية سنار .
وشكر الوالي المعلمين والقوات المسلحة والامن والمخابرات لما بذلوه من جهود لتوفير الامن والامان بالولاية وقال إن المجهود الذي بذله المعلمون يدل على تفاني المعلم وإعطاء كل ما عنده رغم افتقاره للكثير .
وقال بابكر سر الختم وزير التربية والتوجيه بولاية سنار ان وزارته تخطت كل الصعاب للوصول لمرحلة الامتحانات، معربا عن أمله ان تكلل جهود المعلمين والطلاب بالنجاح وشكر جهود القوات النظامية، الامن والمخابرات والمجهود الشعبي لإنجاح العملية التعليمية .
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