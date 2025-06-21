دكتورة شيراز: إدخال منسوبي المقاومة الشعبية تحت مظلة التأمين الصحي بالشمالية

دشن نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية اللواء(م) دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري ومدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية دكتورة شيراز عمر حجازي يوم الخميس بحضور عدد من قيادات المقاومة الشعبية والتأمين الصحي، دشنا عيادة تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي المقاومة الشعبية بمركز دنقلا النموذجي التابع للصندوق القومي للتأمين الصحي.

وأكد نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية في تصريح (لسونا) أن تدشين العيادة يأتي في إطار الشراكة ومذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين المقاومة الشعبية والتأمين الصحي خلال الأيام القادمة من أجل تقديم الخدمات الصحية للمقاومة الشعبية بمختلف مكوناتها، وأشاد بجهود الصندوق القومي للتأمين الصحي ودعمه وإسناده للمقاومة الشعبية والقوات المسلحة.