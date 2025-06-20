وزير التّربية بنهر النّيل يطّلع على خطة الإدارة العامّة للتّعليم الإلكتروني بالوزارة بخصوص التّقديم الإلكتروني لدفعة (2023) للجامعات السودانيّة

اطلع الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل، الوزير المُكَلّف، على الخطّة التي تعتزم إنفاذها الإدارة العامّة للتّعليم الإلكتروني بالوزارة بشأن عمليات التّقديم الإلكتروني للدّفعة المؤجّلة للعام (2023) للجامعات السودانيّة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالدّامر، الخميس، الأستاذ مجذوب محمود السّيد مدير الإدارة العامّة للتّعليم الإلكتروني بالوزارة، الذي قدّم تنويراً للأخ الوزير حول خطة الإدارة في هذا الشأن وذلك بشراكة ذكيّة مع مركز معلومات وزارة التّربية والتّعليم بالولاية.

وقال الأستاذ مجذوب السّيد إنّ الهدف من فتح نافذة للتّقديم الإلكتروني للجامعات من رئاسة الوزارة هو تخفيف العبء على الطّلّاب.

من جانبه عبّر الأستاذ أحمد حامد عن سعادته بهذه الخطوة التي تعكس تفاعل إدارات الوزارة مع البرامج التي تهتم بشؤون الطّلّاب، وأضاف أنّ التّقديم للجامعات من داخل وزارة التّربية والتّعليم له وقعه الخاص .