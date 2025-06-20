الزين يقدم تنويرا للخارجية الإثيوبية حول اﻻوضاع في السودان

قدم السفير الزين ابراهيم حسين رئيس البعثة في اثيوبيا و المندوب الدائم للسودان لدي مفوضية الاتحاد الافريقي تنويرا الخميس لحضرة أبيرا وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية حول آخر التطورات السياسية والعسكرية والأمنية على الساحة السودانية وأبرزها تعيين رئيس وزراء مدني بكامل الصلاحيات، و بدء عودة الوزارات والسفارات إلى مقارها في العاصمة الخرطوم .

وقدم التهنئة للسيد وزير الدولة بمناسبة تكليفه لشغل هذا المنصب، وأبان أنه يشكل إضافة مهمة ونوعية لما يتمتع به السيد الوزير من خبرة ثرة وإلمام خاصة بالعلاقات السودانية الاثيوبية .

رافقه السفير الحافظ عيسى نائب رئيس البعثة والوزير المفوض السيدة سعاد ميرغني، وذلك بحضور السيد السفير زرهون أبابا مدير عام الشؤون الأفريقية ومعاونيه .

أعرب السيد وزير الدولة الاثيوبي عن تضامن بلاده مع السودان كما أشار إلى أزلية العلاقات وعمقها بين شعبي البلدين الشقيقين والقواسم الكثيرة التي تجمع بينهما.

وبحث اللقاء سبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء الاطر المبرمة ،وتم مناقشة أوضاع السودانيين في إثيوبيا وما يواجهونه من مشكلات .