“سوداني الجنسية بغض النظر عن عرقه أو دينه”.. رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة

حدد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس ملامح الحكومة المرتقبة، والتي سماها “حكومة الأمل المدنية”، مقدمًأ موجزًا بالسمات الأساسية للحكومة وهيكل الوزارة.

وقال كامل إدريس في خطاب للشعب السوداني عن الحكومة المرتقبة اليوم، إن شعار الحكومة يتمثل في الأمل، فيما تتمثل الرسالة في تحقيق الأمن والرفاه والعيش الرغيد لكل مواطن ٍسوداني، مبينا ان رؤية الحكومة ترتكز على الانتقال بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة، مضيفا ان القيم الجوهرية للحكومة هي (الصدق ،الأمانة، العدل ، الشفافية، والتسامح).

وزاد رئيس الوزراء أن نمط التفكير سيكون استراتيجي يقوم على (رسالة، رؤية، استراتيجية، خطة عمل، وتنفيذ)، موضحًا ان منهاج العمل سيكون “علمي، عملي، مهني جمعي، وبمعايير نجاح وضوابط قياس”.

وقال رئيس الوزراء إن حكومة الأمل المدنية هي أول حكومة في تأريخ السودان تجمع حسنَيَيْن (تكنوقراط ) والتي تعني حكم الناس من خلال وكالة خادميهم العلماء بناءً على خبرتهم وخلفيتهم التقنية، و (لا حزبية) بحيث لاينتمي منسوبوها للأحزاب السياسية بل تمثل صوت الأغلبية الصامتة.

وأبان ان الحكومة ستكون زهيدة العين في ذاتها وأفعالها، من حيث منع الإسراف والتبذير، وستكون في الوقت نفسه جالبة للرفاه ورغد العيش للشعب السوداني العظيم.

وأكد أن الحكومة ستتحلى بصفات الصدق والأمانة والعدل من خلال ارساء دولة القانون.