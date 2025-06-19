كامل إدريس: نداءً لكل الكفاءات الوطنية أن يرفدو بسيرهم الذاتية عبر وسائل التواصل

قال رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، انه يريد من خلال التشكيل المرتقب تحقيق تعييناتٍ عادلة أساسُها الأكفأ والأكثر خبرةً وجدارة والأميز سمعةً ونزاهة بعيداً عن المحاصصات.

وأضاف في خطابه للشعب الخميس، إن التحديات الماثلة، بما في ذلك التنمية والاستقرار بحاجة إلّى رجال دولة قادرين على النهوض بالبلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، مما يقتضي مسح المحاصصة والمحسوبية بكافة أشكالها وألوانها من القاموس، والاعتبار بمبادئ العدالة والشفافية والقانون.

وزاد “مع الاحتفاظ بحقي كرئيس للوزراء يملك الاستقلالية في اختيار وزارة كفاءات مدنية مستقلة، بما أراه مناسباً، من وسائل الاختيار المتعددة، سوف أشرع مباشرة، وبالتدرج، في تشكيل الوزارة”.

ووجه كامل إدريس نداءً لكل الكفاءات الوطنية المستقلة والحادبة على شرف خدمة الوطن، أن يرفدو بسيرهم الذاتية عبر وسائل التواصل التي سوف يتم الإعلان عنها، مع تسمية الجهة الحكومية المعنية.