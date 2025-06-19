توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب الأحوال الجوية‎

توقفت مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأخطر الحكم أنتوني تايلور، في الدقيقة 62 مدربي الفريقين بالمغادرة مع اللاعبين إلى غرف الملابس بسبب تحذيرات من سوء الأحوال الجوية.

وظهرت سحب رعدية بمحيط ملعب المباراة، ما أدى إلى إيقاف المباراة، بناء ‏على الضوابط التي وضعتها اللجنة المنظمة لسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير.

وعرضت شاشة ملعب “ميتلايف” تعليمات للمشجعين للمغادرة بسبب سوء الأحوال الجوية مع استئناف المباراة فور تحسن الأجواء.

وتقدم بالميراس بثنائية في مرمى الأهلي عن طريق وسام أبو علي في مرماه وخوسيه لوبيز.

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