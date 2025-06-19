هدفين دون مقابل.. بالميراس يعقد مهمة الأهلي في المونديال بفوز مستحق

تلقى الأهلي المصري، هزيمة مريرة على يد بالميراس البرازيلي، بنتيجة (0-2) الخميس، على ملعب ميتلايف، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

تقدم بالميراس بهدف عكسي في الدقيقة 49 سجله وسام أبو علي، بالخطأ في مرماه، بينما أضاف خوسيه لوبيز، الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وتوقفت المباراة لنحو ساعة كاملة بسبب تحذيرات من عاصفة رعدية قبل استئناف اللعب، من جانب الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

وواصل الأهلي صيامه التهديفي، وتوقف رصيده بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

واعتلى بالميراس، صدارة الترتيب بقيادة مدربه البرتغالي آبيل فيريرا برصيد 4 نقاط.

ويلعب الأهلي في الجولة الثالثة، فجر الثلاثاء المقبل، ضد بورتو البرتغالي، بينما يلتقي بالميراس، منافسه إنتر ميامي الأمريكي في التوقيت ذاته.

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