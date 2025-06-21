شرطة الخرطوم: تطوير العمل الجنائي وتكثيف الإنتشار الشرطي بالولاية

تراس الفريق شرطة حقوقي د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية مشرف ولاية الخرطوم اجتماع تنفيذالخطة التأمينية وإنتشار قوات الشرطة بولاية الخرطوم بحضور اللواء شرطة/ عبد الكريم حمدو مدير شرطة ولاية الخرطوم بالمكلف واللواء شرطة / سيف الدين أحمد الحاج مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية ومدراء الدوائر والإدارات وشرطة المحليات ورؤساء الافرع من خلال الإجتماع تم إستعراض دور المحليات في مكافحة الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة والقضاء عليها من خلال تنفيذ الخطط الأمنية ونشر قوات الشرطة ف الإرتكازات والمواقع الإستراتيجية المهمة بجانب الإحاطة بالقوات

من جانبه قال الفريق شمين في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن تحقيق الأمن والإستقرار وبسط الطمأنينة في المجتمع والإسهام في عودة المواطنين الي ديارهم تعد من المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق قوات الشرطة مؤكدا أن رئاسة قوات الشرطة تولي هذا الأمر إهتماما كبيرا مضيفا في سبيل ذلك نسعي لتوفير جميع المعينات اللازمة لتحقيق بجانب تهيئة بيئة العمل المناسبة لقوات الشرطة للاضطلاع بمهامها الأمنية والجنائية والخدمية علي الوجه الأكمل مشير الي أن قوات الشرطة تعتبر اولي المؤسسات التي باشرت مهامها من ولاية الخرطوم عبر مصفوفة إنتقال تم تنفيذها عبر عدة مراحل مشددا علي أهمية تجويد الآداء والتركيز على العمل الميداني وترتيب الأولويات مؤكدا علي أهمية تفعيل عمل المباحث والرصد المعلوماتي الميداني والإهتمام بالشرطة المجتمعية والتوسع في تكوين المراكز المجتمعية وإحكام التنسيق المشترك مع الاجهزة الأمنية الاخري لتأمين ولاية الخرطوم.

مدير شرطة الولاية بالمكلف كشف عن خطط تفصيلية لمكافحة الجريمة بالإضافة لخطط تهدف لتطوير العمل الجنائي وتكثيف الإنتشار الشرطي بالولاية.

مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعيه أوضح أن الشرطة المجتمعية سوف تساهم بصورة واضحة في القضاء على الجريمة عبر برامج الشراكة المجتمعية في العملية الامنية مع المواطنين .

المكتب الصحفي للشرطة