السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية

في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك، وتنفيذًا لقرارات مجلس وزراء النقل العرب، اجتمع سعادة السفير الفريق أول ركن / عماد الدين مصطفى عدوي – سفير السودان بالقاهرة و السيد الفريق ركن/ ياسر محمد عثمان – مدير الادارة العامة للمعابر، بسعادة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج-رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفريق الاكاديمية المكلف بإعداد دراسة إنشاء المنطقة اللوجيستية على الحدود السودانية ، وذلك اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بمقر الأكاديمية بمصر الجديدة.

جاء اللقاء لمتابعة تنفيذ التكليف الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب (نوفمبر 2024)، والذي نص على تكليف الأكاديمية بإعداد دراسة متكاملة حول إنشاء مناطق لوجستية على الحدود السودانية، بالتنسيق مع حكومة جمهورية السودان.

وقد شارك في الاجتماع أيضًا سعادة الدكتور بهجت أبو النصر – مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب، وسعادة الوزير مفوض / محمد خير – مستشار رئيس الأكاديمية، إلى جانب الدكتور/ حسام حسين، المستشار الاقتصادي بسفارة السودان في القاهرة.

و خلال الاجتماع، قدّم فريق عمل كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية ، عرضاً مفصلًا حول الدراسة التي أعدتها الأكاديمية، والفرص والآفاق المستقبلية والمشاريع المنبثقة عن إنشاء المنطقة.

واشاد السفير عماد عدوي بالدراسة المقدمة من الأكاديمية، مثمنا المهنية العلمية والدقة العالية التي اتسم بها العمل، معربا عن شكر وتقدير السودان لسعادة الأستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية على ما بذله من جهود كبيرة في سبيل دعم وتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

وقدم السفير عدوي التهنئة لرئيس الأكاديمية بمناسبة حصول الأكاديمية على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية، والمركز الثامن عربياً في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية حرص الأكاديمية على استمرار التعاون العلمي مع جمهورية السودان، مشيرًا إلى الدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية كبيت خبرة عربي ودولي في مجالات التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات.