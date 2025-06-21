أمر طوارئ بمنع إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات بالنيل الابيض

أصدر الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الأبيض أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2025م القاضي بحظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة داخل الولاية بحيث يطبق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض.

ونص الامر بالآتي : يحظر بتاتا إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والأفراح العامة أو الخاصة أو التجمعات الجماهيرية أو الاحتفالات داخل الولاية، وفوض الأمر السلطات القانونية بممارسة مهامها في أي من السلطات الواردة في المادة الخامسة من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وفي حال وقوع مخالفة هذا الأمر.

واوجب الأمر على أي شخص التبليغ الفوري عن أي مخالفة لأحكام هذا الأمر واعتبر المتستر عن الجريمة الشخص المسئول عن المناسبة أو الاحتفال أو منظمة أو صاحب المنزل الذي تم فيه إطلاق الأعيرة النارية إذا لم يقم بالتبليغ عن مرتكب المخالفة.

واوجب الأمر إيقاع العقوبة على كل من يخالف هذا الأمر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر أو الغرامة المالية التي تقل عن مليون جنيه أو العقوبتين معا