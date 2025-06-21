بعد هدفه في بورتو.. ميسي يصبح الهداف التاريخي لبطولات الفيفا

حقق النجم ليونيل ميسى رقما أسطوريا جديدا بعدما سجل هدفا فى فوز إنتر ميامى على بورتو 2–1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى كأس العالم للأندية.

ومنح هدف ميسي الفوز لصالح إنتر ميامي بعد أن أحرز الهدف الثاني للفريق الأمريكي الذي حقق انتصاره الأول في مونديال الأندية.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم أن ليونيل ميسى أصبح الهداف التاريخى لبطولات “فيفا” بعدما رفع رصيده من الأهداف فى جميع المسابقات التى أقيمت تحت راية الاتحاد الدولى إلى 25 هدفا.

وأوضح “فيفا” أن ليونيل ميسى شارك فى 10 بطولات تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم مشيرا إلى أن أفضل لاعب فى العالم 8 مرات أحرز 25 هدفا على مدار 20 عاما من مشاركاته فى بطولات “فيفا”.

وفاز ميسي أيضا بلقب كأس العالم للأندية 3 مرات مع برشلونة أعوام 2010 و2012 و2016.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط ليتساوى مع بالميراس البرازيلي في صدارة المجموعة ويكفي الفريق الأمريكي التعادل في الجولة الثالثة أمام بالميراس لضمان التأهل إلى الدور الثاني في المركز الثاني على الأقل.

الشرق القطرية