بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان

فجر بوتافوجو البرازيلي مفاجأة كبيرة بالفوز (1-0) على باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، فجر الجمعة بتوقيت جرينتش، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس العالم للأندية 2025.

وسجل إيجور جيسوس هدف الفوز (36) على ملعب روز بول، ليتصدر بوتافوجو المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه بي إس جي وأتلتيكو مدريد (3 نقاط)، ثم سياتل ساوندرز الأمريكي بلا نقاط.

وفي الجولة الثالثة، يلتقي باريس مع سياتل، وبوتافوجو مع أتلتيكو.

وظهر بي إس جي بأداء باهت، متأثرًا بتغييرات المدرب لويس إنريكي في التشكيلة.

كووورة