«قدر ولطف».. زوجة أحمد سعد تكشف تفاصيل نجاتهم من حادث سير

كشفت علياء بسيوني، زوجة الفنان أحمد سعد، عن تفاصيل تعرضها لحادث سير برفقة زوجها وأولادهما، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وأوضحت علياء، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الحادث وقع أثناء تواجدهم على الطريق السريع، قائلة: «الحمد لله كلنا بخير، قدر ولطف. كنا على الطريق السريع وللأسف عربية نقل دخلت فينا، لكن الحمد لله مفيش أي إصابات».

وكان أعلن الفنان أحمد سعد عن تعرضه لحادث سير أثناء قيادته سيارة جديدة برفقة زوجته وأولاده، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

ونشر سعد صورة للسيارة التي تهشمت واجهتها الأمامية بالكامل، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، وعلّق قائلًا: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، كنت بجربها ورايح أعلق نمرها، ولكن حصللي حادث.. بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير».

المصري اليوم