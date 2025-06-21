بونو: لعبنا مباراة ذكية أمام ريال مدريد وركلات الجزاء تتطلب قدرًا من الحدس والحظ

تصدى الحارس المغربي ياسين بونو، لركلة جزاء قبل دقائق على صافرة النهاية نفذها الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب الريال لكن لم يتمكن من تسجيلها.وصرح بونوعقب اللقاء: «ركلات الجزاء تتطلب قدرًا من الحدس والحظ، أليس كذلك؟ واليوم، كان علينا أن نتصدى لها، وهذا ما حدث».

وتابع: «أعتقد أن العامل الحاسم كان تكتيكيًا بالدرجة الأولى. لعبنا مباراة ذكية، عندما احتجنا إلى الضغط، قمنا بذلك. وحين احتجنا للدفاع، قاتلنا أيضًا. أعتقد أننا واجهنا صعوبة بدنية، وكذلك ريال مدريد».

وشدد: «في الواقع، أجرينا العديد من التبديلات قبل 20 دقيقة من النهاية، ومن الناحية الفنية، أعتقد أن لاعبينا قدموا مستوى عاليًا من المهارة، لذلك أنا سعيد».

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ريال مدريد والهلال السعودي مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

واستضاف ملعب «هارد روك»، مباراة الريال ضد الهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، من المجموعة الثامنة، بـ مباريات كأس العالم للأندية الأربعاء الماضي.

وأحرز الشاب جونزالو جارسيا هدف ريال مدريد في الدقيقة الـ 34، بينما عدل النجم البرتغالي روبن نيفيز النتيجة لصالح الهلال السعودي بالدقيقة الـ41، من علامة الجزاء.

فيما تصدى الحارس المغربي ياسين بونو ركلة جزاء في الدقيقة الـ90+2، سددها اللاعب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

المصري اليوم