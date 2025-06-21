بـ صورة من أمام الكعبة.. مها الصغير توجه رسالة لمتابعيها

شاركت الإعلامية مها الصغير، متابعيها، صورة من أمام الكعبة الشريفة، أثناء تأديتها لمناسك العمرة.

وعلقت مها الصغير على الصورة التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»؛ قائلة: «لا تبقي لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقاً ولا سقماً إلا فرجته.. يا حي يا قيوم أعني ولا تعن عليا وامكر لي ولا تمكر على.. جمعة مباركة عليكم بإذن الله».

وانهالت عليها تعليفات متابعيها؛ قائلين: «على فكرة انتي ست طيبه ولكن واضح انك بتفكري بطريقه غلط خسارة كبيرة جدا اللي عملتيه الست دايما بتعيش مع اللي بيحبها وواضح أن جوزك بيحبك فكري كويس»، «ربنا يتقبل منك صالح الأعمال ويسعد قلبك ويفرحك يارب العالمين»، «قمر بالحجاب ربنا يثبتك عليه يارب»، «ربنا يهديكى انتى واحمد السقا وتنسوا أي خلافات بينكم وترجعوا لبعض».

وجهت الإعلامية مها الصغير نصيحة لجمهورها في أحدث ظهور لها، بعد تصدرها قوائم البحث الأيام الماضية بسبب انفصالها عن الفنان أحمد السقا وشائعات زواجها الثاني.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»: «قلل كلامك… تسلم من ملامك… ويكبر مقامك».

المصري اليوم