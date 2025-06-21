للخروج عن النص.. مشيرة إسماعيل تكشف كواليس استبعادها من مسرحية «العيال كبرت»

تحدثت الفنانة مشيرة إسماعيل عن مشاركتها بالتمثيل في مسرحية «العيال كبرت»، منذ عرضها الأول على خشبة المسرح، كما قامت بتصويرها للعرض التليفزيوني، ولكن لم تُعرض بسبب الخروج عن النص.

وكشفت مشيرة إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها انتهت من تصوير مسرحية ‘العيال كبرت’، وسافرت في اليوم التالي إلى دبي لتصوير فيلم «الحفيد» ومسلسل «أم العروسة»، وتلقت اتصالًا بعد أيام من سفرها للعودة إلى مصر من أجل إعادة تصوير المسرحية بسبب الخروج عن النص.

وأضافت مشيرة إسماعيل: «كلموني علشان أعيد تصويرها ومكنش ينفع عمل فيه الأستاذ عماد حمدي والأستاذة تحية كاريوكا، إني اعتذر لأنه كان فيلمين مكتوبين بمسلسل واحد وهما فيلم (الحفيد، وأم العروسة)، واتصورت بالفنانة نادية شكرى».

وأوضحت مشيرة إسماعيل أن النسخة التي قامت بتصويرها من مسرحية «العيال كبرت»، متواجدة لدى الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود، قائلة: «التصوير الأولاني موجود عند صفاء أبوالسعود، احنا أصدقاء وعشرة عمر منذ الطفولة من أيام برامج الأطفال برنامج ماما سميحة، واستضافتني في برنامجها وأنا مبظهرش بس مينفعش أقولها لأ؛ لأنها عشرة عمري».

المصري اليوم