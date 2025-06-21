“الاستخبارات بالقوات المسلحة وعدد من ضباط القوات المشتركة”.. الخرطوم: اللجنة الأمنية تعقد اجتماعاً لتعزيز الأمن ومحاربة الظواهر السالبة

عقدت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم اجتماعاً مهماً الجمعة، بحضور قادة الاستخبارات بالقوات المسلحة وعدد من ضباط القوات المشتركة، بهدف بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في العاصمة ومناقشة سبل محاربة الظواهر السالبة التي تهدد أمن واستقرار المواطنين في مناطق الخرطوم وبحري وأمدرمان.

شارك في الاجتماع عدد من ضباط الاستخبارات من محليات كرري وبحري والخرطوم، وبتشريف العميد / بدر الدين عشر ( #ما_ينوم ) العميد/ ابوبكر الصديق ، منتصر محمد احمد – الامانة السياسية . حيث تناول النقاش آليات التنسيق بين القوات النظامية والقوة المشتركة من أجل فرض هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون.

وقد مثّل القوات المشتركة في الاجتماع كل من الجنرال/ صلاح محمد نور، رئيس اللجنة الأمنية للقوات المشتركة، و جنرال / علي مختار ، والمستشار / يوسف حقار ، الذي أكد على أهمية تكاتف الجهود الأمنية وتفعيل الخطط الميدانية الرامية إلى حماية المواطنين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.

وأوصى الاجتماع بتكوين قوة أمنية مشتركة من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوة المشتركة، تتولى تنفيذ حملات للطواف داخل العاصمة على مدار الساعة، وذلك لضبط الأمن والحد من التفلتات وتعزيز الاستقرار في الولاية.