مناوي: نحيّي أبطال بابنوسة الذين وقفوا بثبات وشجاعة ضد مليشيا الجنجويد

حيا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي أبطال القوات المسلحة والقوات المساندة في الفرقة 22 مشاة بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان على صمودهم في مواجهة مخططات مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال مناوي في منشور على منصة فيس بوك اليوم “نحيي بكل فخر وشموخ أبطال بابنوسة، قلعة الصمود ومقر الشجعان، الذين وقفوا بثبات وشجاعة ضد مليشيا الجنجويد، وكتبوا بأفعالهم صفحة ناصعة في سجل الكفاح والتاريخ السوداني”.