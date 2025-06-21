سياسية
نهب ودمار هائل تخلفه المليشيا بورشة هيئة نظافة الخرطوم – صور
كشفت جولة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير لمقر هيئة نظافة المحلية قبالة سك العملة بالخرطوم اليوم، عن عمليات نهب واسعة ودمار غير مسبوق خلفته مليشيا الدعم السريع بآليات نظافة المحلية، أسفر عن نهب أكثر من مائة آلية شملت الضواغط المخصصة لنقل النفايات والقلابات ذات السعات المختلفة، فضلا عن نهب قطع غيار من الآليات المتوقفة للصيانة، إضافة إلى نهب المستودعات الرئيسة للورشة والمكاتب الإدارية وتدمير المنشآت الملحقة بالموقع.
فيما كشف مدير هيئة النظافة عمر عثمان عن التأثير الكبير على مستوى النظافة بالمحلية بسبب عمليات النهب والدمار الذي لحق بأصول الهيئة، مؤكدا بذل المزيد من الجهود المكثفة لاستعادة خدمات النظافة بذات المستوى السابق في وقت وجيز.
سونا