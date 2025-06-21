منظمة الدعوة الإسلامية .. كسلا وبورتسودان وام درمان والدلنج ويوغندا وتشاد و غامبيا

كشف الامين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية الدكتور احمد محمد ادم عن أن المنظمة نفذت عددا من المشاريع المختلفة في مجال العمل الاغاثي والتعليم والمياه خلال النصف الأول من العام 2025 في عدد من بعثاتها.

واضاف في تصريح لوكالة السودان للانباء ان هذه المشاريع والبرامج تمثلت في افتتاح اربعة آبار في منطقة بيالى في يوغندا منطقة معسكرات اللاجئين السودانيين بتمويل من تركيا، كما نفذت خلال عيد الاضحى هذا العام بتمويل من محسنين من دولة تركيا نفذت برنامج الاضاحي في يوغندا بعدد 115بقرة و41 خروف تم توزيعها على عدد من الجهات اليوغندية واللاجئين من السودان وبعض الدول الأخرى من المسلمين.

بجانب أنها وبتمويل من محسنين من دولة قطر وعلى رأسهم الشيخ الدكتور ابراهيم النعيمي نفذت المنظمة غرب افريقيا مكتب غامبيا في منطقة مانديناري مركز زيد بن ثابت القرآني ومنطقة فاجي كندا مركز كوسى بن النصير ومنطقة كونو، نفذت المشروع بعدد 17 بقرة استفاد منها 300 أسرة مايعادل 3000 شخص.

فضلا عن ما تم بجنوب كردفان إضافة الى عمل في كسلا وبورتسودان وام درمان والدلنج ويوغندا وتشاد و غامبيا وبقية بعثات أفريقيا.

كمل أنها في جانب التعليم قد قامت بتخريج الدفعة 11 من أطفال روضة ابن سينا النموذجية باقليم وسط افريقيا تشاد لخدمة ابناء المجتمعات الافريقية من خلال مجموعة برامج منها البرامج والانشطة التعليمية الهادفة لاصلاح الانسان وترقية سلوكه.

كما قام مكتب إقليم وسط إفريقيا بمنظمة الدعوة الإسلامية بتكريم عدد من المؤسسين والإدارة والمعلمات تقديرًا لجهودهم المتواصلة والمتميزة في الارتقاء بالتعليم المبكر، وإسهامهم الواضح في بناء جيل واعد.

وأشار إلى أن هذا التخرج يجيء تتويجًا لمسيرة تعليمية ناجحة تعكس التزام المنظمة برسالتها في دعم التعليم ورعاية الطفولة في المجتمعات الإفريقية.